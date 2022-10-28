Що сталося у Кременчуцькому районі та чому впав рівень води у Дніпрі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 578

Ситуація на Кременчуччині в цілому спокійна та контрольована

Поточний тиждень у Кременчуцькому районі проходить відносно спокійно. Лунали повітряні тривоги, але «прильотів» не було. Оперативна ситуація залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора громадяни 6 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них правоохоронці склали адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП було притягнуто трьох водіїв.

Рятувальники ДСНС вчора погасили пожежу в побутовому приміщенні на території СТО на вулиці Салганній у Кременчуці.

Очільник району пояснив, чому впав рівень води у Дніпрі, який останніми днями був надзвичайно високий.

— Кременчуцька ГЕС перестала скидати воду і рівень води у Дніпрі повернувся до звичайного показника — 64,08 метра над рівнем моря. Все контролюється, нічого надзвичайного немає, — зазначив Олег Лєднік.