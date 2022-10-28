Відключати кременчужанам світло, газ і воду за борги заборонено

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 406

Відключати за несплату електроенергію, воду та газопостачання під час воєнного стану в Україні заборонено. Про це нагадали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Така заборона передбачена постановою КМУ від 5 березня 2022 р. №206 та діє від 24 лютого 2022 р.

У Мінреінтеграції зазначили, що на їхню на гарячу лінію з кризових питань усе частіше люди звертаються з приводу отримання попереджень від надавачів комунальних послуг та електропостачання про відключення за несплату. Є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги. Проте такі дії є неправомірними.

— Хоч оплата спожитих комунальних послуг сьогодні є критично важливою, і за першої ж можливості за них варто сплатити, закликаємо надавачів послуг не нехтувати законами України та з розумінням ставитися до тих, хто наразі не може оплачувати та погашати борги за надані послуги, — наголосили в Мінреінтеграції.

Раніше ми писали, кого пропонують позбавити субсидій на оплату комунальних послуг та допомоги з безробіття.