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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькій РВА розповіли про початок опалювального сезону та підтоплення берегів Дніпра

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 223

 

Кременчуцька ГЕС наразі працює на повну потужність

У Полтаві з 21 жовтня розпочали опалювальний сезон. У Кременчуці та Горішніх Плавнях про його початок не повідомляють.

На брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про це запитали журналісти.

— Опалювальний сезон у Полтаві завжди розпочинався трохи раніше, ніж у Кременчуці, бо Полтава знаходиться північніше і середні температури там на 2 градуси нижчі. Взагалі опалення населених пунктів – це повноваження органів місцевого самоврядування. Ми тримаємо цей процес на контролі й хочу зазначити, що підготовка до опалювального сезону активно проводиться, — відповів Олег Лєднік.

Він також пояснив, чому береги Дніпра виглядають трохи підтопленими.

— Через ракетні обстріли ворога, які привели до напруженої ситуації в енергосистемі України, Кременчуцька ГЕС останні дні працює на повну потужність — видає до 700 МВт. Відповідно через її турбіни скидається багато води. Зазвичай її потужність не перевищує 400-500 МВт, — пояснив начальник Кременчуцької РВА.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька ГЕС опалювальний сезон Кременчуцька РВА
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