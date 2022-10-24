У Кременчуцькій РВА розповіли про початок опалювального сезону та підтоплення берегів Дніпра

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 2 223

У Полтаві з 21 жовтня розпочали опалювальний сезон. У Кременчуці та Горішніх Плавнях про його початок не повідомляють.

На брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка про це запитали журналісти.

— Опалювальний сезон у Полтаві завжди розпочинався трохи раніше, ніж у Кременчуці, бо Полтава знаходиться північніше і середні температури там на 2 градуси нижчі. Взагалі опалення населених пунктів – це повноваження органів місцевого самоврядування. Ми тримаємо цей процес на контролі й хочу зазначити, що підготовка до опалювального сезону активно проводиться, — відповів Олег Лєднік.

Він також пояснив, чому береги Дніпра виглядають трохи підтопленими.

— Через ракетні обстріли ворога, які привели до напруженої ситуації в енергосистемі України, Кременчуцька ГЕС останні дні працює на повну потужність — видає до 700 МВт. Відповідно через її турбіни скидається багато води. Зазвичай її потужність не перевищує 400-500 МВт, — пояснив начальник Кременчуцької РВА.