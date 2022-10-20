У Полтаві стартує опалювальний сезон

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Відзавтра, 21 жовтня, у Полтаві стартує опалювальний сезон. «Полтаватеплоенерго» почне подавати тепло зранку 21 жовтня. Загалом цей процес триватиме два дні. Також опалювальний сезон розпочнеться і для споживачів підприємства в Карлівській, Машівській, Решетилівській та Котелевській громадах. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.