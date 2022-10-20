Люк Скайвокер допоміг придбати понад 500 дронів для ЗСУ

Три тижні тому Марк Гемілл, відомий усім фанатам Star Wars як Люк Скайвокер, став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Американський актор став першим амбасадором, який вирішив долучитися до збору коштів для «Армії дронів». Про це повідомили BYKVU.
Крім того, актор опублікував у Twitter зображення самотнього винищувача X-Wing у синьо-жовтих кольорах. На ньому летів його персонаж Скайвокер, що протистоїть флоту, якими керує Імперія зла.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер