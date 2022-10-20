Люк Скайвокер допоміг придбати понад 500 дронів для ЗСУ

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 200

Три тижні тому Марк Гемілл, відомий усім фанатам Star Wars як Люк Скайвокер, став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Американський актор став першим амбасадором, який вирішив долучитися до збору коштів для «Армії дронів». Про це повідомили BYKVU.

- Дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають свою землю, своїх людей, вони стежать за кордоном, вони очі в небі, — заявив Марк Гемілл. - Я був справді шокований, тому що мені щонайменше два-три рази на тиждень дають новини про те, що відбувається. Мені розказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я почав це робити.

Крім того, актор опублікував у Twitter зображення самотнього винищувача X-Wing у синьо-жовтих кольорах. На ньому летів його персонаж Скайвокер, що протистоїть флоту, якими керує Імперія зла.