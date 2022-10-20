У Полтаві 20-річний водій врізався у дерево – він не вижив

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18 жовтня близько 23.50 на перехресті вулиць Великотирнівської та Юрія Тимошенка в Полтаві автомобіль Honda Civic під керуванням 20-річного полтавця зіткнувся із деревом.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, унаслідок зіткнення водій від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної події встановлюють слідчі.