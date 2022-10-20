У Кременчуці готують аварійний запас води

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 712

У Кременчуці створено резерв питної та технічної води. Для цього підготували ємності великого об’єму, а також автоцистерни для розвезення води по мікрорайонах міста. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Комунальники посилено готуються до різних надзвичайних ситуацій. На випадок аварійних ситуацій постійно чергують ремонтні групи, оснащені екскаватором та іншим обладнанням.

За словами чиновників, протягом кількох місяців фахівці міськводоканалу проводили ревізію та ремонт трубчастих колодязів. Таких по місту майже 200 одиниць.

Водночас міський голова Кременчука закликав містян самостійно готуватися до надзвичайних ситуацій.

- Завжди тримайте вдома запас технічної та питної води, а також продуктів харчування, які не потрібно готувати. Дбаємо про себе, допомагаємо сусідам! - заявив міський голова Віталій Малецький.





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