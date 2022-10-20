У Кременчуці готують аварійний запас води

У Кременчуці створено резерв питної та технічної води. Для цього підготували ємності великого об’єму, а також автоцистерни для розвезення води по мікрорайонах міста. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Комунальники посилено готуються до різних надзвичайних ситуацій. На випадок аварійних ситуацій постійно чергують ремонтні групи, оснащені екскаватором та іншим обладнанням.
За словами чиновників, протягом кількох місяців фахівці міськводоканалу проводили ревізію та ремонт трубчастих колодязів. Таких по місту майже 200 одиниць.
Водночас міський голова Кременчука закликав містян самостійно готуватися до надзвичайних ситуацій.
Раніше ми писали, де на Полтавщині розпочали опалювальний сезон.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер