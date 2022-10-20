«Укренерго» вводить контрольовані обмеження електроенергії на Полтавщині

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Полтавській, Харківській та Сумській областях.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».
Раніше ми писали, що начальник Полтавської ОВА закликав терміново зменшити споживання електроенергії.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер