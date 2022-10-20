«Укренерго» вводить контрольовані обмеження електроенергії на Полтавщині

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 273

Кого відключать обиратиме «Полтаваобленерго»

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії Диспетчерській центр «Укренерго» вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК «Укренерго».

- Коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго).

Раніше ми писали, що начальник Полтавської ОВА закликав терміново зменшити споживання електроенергії.