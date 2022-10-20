На Полтавщині заборонили тролейбуси та освітлення зовнішньої реклами

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 364

Тепер на вулицях буде ще темніше

На Полтавщині заборонили використання тролейбусів і освітлення зовнішньої реклами. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Рада оборони області ухвалила рішення про заборону використання пасажирського електротранспорту - тролейбусів - до особливого розпорядження. Вуличне освітлення в області також не працюватиме, - заявив очільник області.

Незгодні з цим рішенням можуть написати про це у телеграм-бот «Написати Дмитру Луніну».

Водночас у Кременчуцькій міській раді нам повідомили, що рішення про зупинку тролейбусів у Кременчуці наразі не ухвалили. Тож принаймі сьогодні, громадський електротранспорт нашого міста їздитиме, хоча й в обмеженому режимі.

Раніше ми писали, що у Кременчуці та Полтаві обмежили рух тролейбусів.