На Полтавщині заборонили тролейбуси та освітлення зовнішньої реклами

На Полтавщині заборонили використання тролейбусів і освітлення зовнішньої реклами. Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Незгодні з цим рішенням можуть написати про це у телеграм-бот «Написати Дмитру Луніну».
Водночас у Кременчуцькій міській раді нам повідомили, що рішення про зупинку тролейбусів у Кременчуці наразі не ухвалили. Тож принаймі сьогодні, громадський електротранспорт нашого міста їздитиме, хоча й в обмеженому режимі.
Раніше ми писали, що у Кременчуці та Полтаві обмежили рух тролейбусів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер