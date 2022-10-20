Відзавтра у Кременчуці не їздитимуть тролейбуси, - РВА

Відзавтра, 21 жовтня, у Кременчуці не їздитимуть тролейбуси. Таке рішення сьогодні ухвалила рада оборони Кременчуцького району, продублювавши рішення ради оборони області.
Як повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, рішення діятиме до особливого розпорядження.
Та нагадав мешканцям району про відповідальне енергоспоживання, особливо в пікові години.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер