Відзавтра у Кременчуці не їздитимуть тролейбуси, - РВА

Вчора, 21:39 Переглядів: 1 065

Відзавтра, 21 жовтня, у Кременчуці не їздитимуть тролейбуси. Таке рішення сьогодні ухвалила рада оборони Кременчуцького району, продублювавши рішення ради оборони області.

Як повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, рішення діятиме до особливого розпорядження.

« Це вимушений крок, який допоможе країні скоріше відновити енергосистему », - написав він.

Та нагадав мешканцям району про відповідальне енергоспоживання, особливо в пікові години.

Що варто вимкнути в квартирі, аби не залишити себе та сусідів без світла





