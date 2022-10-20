Окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС — наслідки теракту можуть бути катастрофічними

У зоні затоплення можуть опинитися близько 80 населених пунктів, а ЗАЕС залишиться без води для охолодження
Українська розвідка отримала інформацію, що російські терористи замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК Україна із посиланням на його виступ перед Європейською радою.
За його словами, після підриву можуть постраждати сотні тисяч людей та буде зруйновано постачання води значній частині півдня України. Цей теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. Навіть роботу каналу з постачання води до Криму буде повністю зруйновано. Це справжнє ставлення рф до Криму.
Він також підкреслив, що необхідно негайно діяти, щоб росія не мала можливості реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС, повернути туди український персонал, а також забезпечити розмінування агрегатів та греблі. Держава-терорист росія робить це, щоб зробити черговий катастрофічний теракт під фальшивим прапором і звинуватити у ньому Україну.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер