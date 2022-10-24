За минулий тиждень на Полтавщині +1 495 нових випадків захворювання на COVID-19

Минулого тижня на Полтавщині виявили 1 495 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Одужали за цей час 2 555 осіб. Померли - 14.
За інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині:
Раніше ми писали про те, чим у Кременчуці лікують COVID-19 в амбулаторних умовах.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер