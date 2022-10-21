Стало відомо, чим у Кременчуці лікують COVID-19 в амбулаторних умовах

Нещодавно ми писали, що Полтавщина отримала близько 6 тис. упаковок «Паксловіду» для пацієнтів із груп ризику, щоб запобігти складному перебігу коронавірусної хвороби. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у департаменті охорони здоров'я Кременчуцької міської ради щодо наявності ліків проти COVID-19 у медичних закладах Кременчука для амбулаторного лікування.
Згідно з відповіддю департаменту, для лікування пацієнтів на COVID-19 у комунальних закладах охорони здоров'я Кременчука наявні «Паксловід» і «Молнупіравір».
Ці ліки видаються мають видаватися безоплатно сімейними лікарями. Проте отримати їх можуть не всі хворі на COVID-19.
Нагадаємо, що «Паксловід» і «Молнупіравір» є препаратами прямої дії, що запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби. Особливість вказаних ліків — таблетована форма, що полегшує прийом. Окрім того, вказані лікарські засоби не вимагають особливих умов до зберігання.
Раніше ми писали, що минулого тижня 203 українці померли через COVID-19.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер