Минулого тижня 203 українці померли через COVID-19

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За цей час захворіло 2 439 дітей

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 10 до 16 жовтня в Україні зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 2 439 у дітей та 456 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 104 637 осіб:

1 доза – 7.11%;

2 доза – 4.8%;

1 бустерна доза – 75.1%;

2 бустерна доза – 13.1%.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4 792;

одужало - 34 576;

померло - 203.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 5 279 346;

одужало - 5 095 437;

померло - 109 819;

проведено 32 495 903 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 146 963 осіб, з яких:

2 дози - 15 337 754;

1 бустерна доза - 2 517 241;

2 бустерна доза - 75 237.

- Важливо, що майже 809 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12.8 млн – першу бустерну дозу, - заявили в МОЗ.

Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що від 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 4 194 у дітей та 832 у медичних працівників.