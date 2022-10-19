Минулого тижня 203 українці померли через COVID-19

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 10 до 16 жовтня в Україні зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 2 439 у дітей та 456 у медичних працівників.
За цей час вакциновано 104 637 осіб:
Також за минулий тиждень:
За весь час пандемії в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 146 963 осіб, з яких:
- Важливо, що майже 809 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12.8 млн – першу бустерну дозу, - заявили в МОЗ.
Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що від 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 4 194 у дітей та 832 у медичних працівників.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер