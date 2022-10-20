У Кременчужан зникне світло, але не більше, ніж на 4 години

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 2 780

Сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

19 жовтня ворог знову зруйнував генеруючі об‘єкти енергетики.

Як повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, з 7.00 до 23.00 по всій країні будуть тимчасові відключення світла. Це стосуватиметься як підприємств, так і населення. Але відключення планується застосовувати протягом не більше 4 годин.

У містах також обмежать використання вуличного освітлення.

Це має зменшити навантаження, допомогти енергетикам балансувати систему й відновлювати її після російських атак.