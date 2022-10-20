21 жовтня відбудеться позачергова сесія обласної ради: депутати розглянуть 11 питань

21 жовтня о 10.00 відбудеться пленарне засідання вісімнадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради, повідомляє облрада.Відповідне розпорядження про скликання сесії підписав голова обласної ради Олександр Біленький.
На порядку денному - 11 питань, серед яких внесення змін до Обласної програми фінансової підтримки підприємств комунальної теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства; про погодження річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та інвестиційних програм підприємств: про оголошення ландшафтними заказниками місцевого значення «Балка Гараганка» та «Тухівський», а також ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Вікторійський парк» тощо.
Сесію проведуть у режимі відеоконференції, за допомогою відеоприладів, системи поіменного електронного голосування «Голос» системи Zoom.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер