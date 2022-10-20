Кременчужани ProBASS & Hardi їдуть до Полтави на благодійний концерт

Кременчужани ProBASS & Hardi їдуть на благодійну студентську вечірку до Полтави — збиратимуть гроші на автомобіль для ЗСУ. Про це стало відомо з повідомлення на сайті Полтавського університету «Львівська політехніка».
Концерт відбудеться 21 жовтня о 17.00.
«У Полтавській політехніці відбудеться благодійна патріотична студентська вечірка. Вперше у Полтаві виступить гурт ProBASS & Hardi. Вхід за будь-який донат, для гостей політехніки (не студентів і не співробітників) відкрита обов’язкова попередня реєстрація. Зібрані кошти підуть на позашляховик для ЗСУ.
Кількість учасників обмежена місткістю локації, тому для всіх бажаючих гостей політехніки відкрита обов’язкова попередня реєстрація.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер