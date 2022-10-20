Кременчужани ProBASS & Hardi їдуть до Полтави на благодійний концерт

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 97

Збиратимуть кошти на автомобіль для ЗСУ

Кременчужани ProBASS & Hardi їдуть на благодійну студентську вечірку до Полтави — збиратимуть гроші на автомобіль для ЗСУ. Про це стало відомо з повідомлення на сайті Полтавського університету «Львівська політехніка».

Концерт відбудеться 21 жовтня о 17.00.

«У Полтавській політехніці відбудеться благодійна патріотична студентська вечірка. Вперше у Полтаві виступить гурт ProBASS & Hardi. Вхід за будь-який донат, для гостей політехніки (не студентів і не співробітників) відкрита обов’язкова попередня реєстрація. Зібрані кошти підуть на позашляховик для ЗСУ.

Кількість учасників обмежена місткістю локації, тому для всіх бажаючих гостей політехніки відкрита обов’язкова попередня реєстрація.

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