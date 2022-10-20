Як у Кременчуці дошкільнята отримують освіту в онлайн-режимі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 176

У Кременчуці під час воєнного стану освітній процес проходить в онлайн-режимі. Зі школами все зрозуміло – діти навчаються так уже не перший рік. А як щодо дитячих садків? ТЪ поцікавився в Олени, виховательки одного з кременчуцьких дитсадків, як проходить навчання дошкільнят, які наразі не можуть відвідувати свої групи.

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо дистанційної роботи вихователів з дошкільнятами. З 1 вересня міська рада спільно з департаментом освіти вирішили запустити дошкільну онлайн-освіту у нашому місті.

— Спочатку ми брали згоду батьків на те, щоб працювати у дистанційному режимі, з кожним окремо спілкувалися, вислуховували їх думки. Вони згодилися на це, — каже Олена.

МОН рекомендує проводити заняття з дошкільнятами два рази на тиждень — тепер вихователі відправляють відповідні матеріали у батьківські групи, але кожного дня вони надсилають розвиваючі ігри для дітей та інформацію для батьків. Педагоги для онлайн-навчання можуть знімати власні відео, можуть користуватися готовими — рекомендації дозволяють і те, і те.

— Якщо ми ігри проводили з дітьми очно, то тепер ми добираємо їх або дехто виготовляє ігри електронного характеру. Ми й рухливі, і дидактичні ігри надсилаємо батькам. Вихователі як знімають відео самі, так і шукають готові на різних ресурсах. Практикуємо ігри, у які батьки можуть пограти вдома (наприклад, ігри з водою, на розвиток дрібної моторики — ґудзики нанизати). Вибираємо таке, щоб батькам було легше реалізовувати це у домашніх умовах.

Якщо потрібно зняти відео для заняття або взяти дидактичний матеріал, вихователі можуть прийти до дитсадка.

Згідно з річним планом дитячого садка, протягом місяця кожного тижня змінюється тематика освітньої роботи (наприклад «Моя сім'я», «Мій Кременчук»), тож вихователі добирають ігри, матеріали, заняття по цій темі.

— Ми ще проводимо роботу з батьками: поради, консультації, індивідуальні бесіди. Якщо у них є якісь запитання, батьки телефонують. Ми також телефонуємо батькам і питаємо, які є пропозиції, — розповідає вихователька. — Просимо, коли такі заняття як аплікація, ліплення чи вивчення вірша, щоб батьки знімали коротеньке відео чи робили фотографію з роботою, яку діти намалювали чи зліпили, і скидали у чат. Дітям цікаво побачити своїх друзів, бо вони за ними сумують.

Але кількість часу, який дошкільнята проводять за гаджетами, обмежена.

— Є те, що дитина повинна подивитися за комп'ютером. Але якщо батьки вивчили рухи зарядки з нею, потім треба лише включити музику — і дитина робитиме ці рухи, вона не повинна дивитися на екран. Або малювання чи аплікація. Батьки подивилися, як це зробити, і можуть дитині все показати. Ми хочемо працювати з дітьми, це для нас набагато краще, ніж працювати в електронному вигляді! — підсумовує Олена.

Разом з тим, приватні дитсадки у нашому місті працюють. Тож якщо батьки ходять на роботу, а малу дитину їм залишити немає з ким, то вихід один – віддати її у приватний заклад.

Нагадаємо, міська влада Кременчука не планує найближчим часом відкривати заклади дошкільної освіти, мотивуючи таке рішення тим, що у дитсадках немає укриттів, які б відповідали вимогам.

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