Як у Кременчуці дошкільнята отримують освіту в онлайн-режимі

У Кременчуці під час воєнного стану освітній процес проходить в онлайн-режимі. Зі школами все зрозуміло – діти навчаються так уже не перший рік. А як щодо дитячих садків? ТЪ поцікавився в Олени, виховательки одного з кременчуцьких дитсадків, як проходить навчання дошкільнят, які наразі не можуть відвідувати свої групи.
Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо дистанційної роботи вихователів з дошкільнятами. З 1 вересня міська рада спільно з департаментом освіти вирішили запустити дошкільну онлайн-освіту у нашому місті.
МОН рекомендує проводити заняття з дошкільнятами два рази на тиждень — тепер вихователі відправляють відповідні матеріали у батьківські групи, але кожного дня вони надсилають розвиваючі ігри для дітей та інформацію для батьків. Педагоги для онлайн-навчання можуть знімати власні відео, можуть користуватися готовими — рекомендації дозволяють і те, і те.
Якщо потрібно зняти відео для заняття або взяти дидактичний матеріал, вихователі можуть прийти до дитсадка.
Згідно з річним планом дитячого садка, протягом місяця кожного тижня змінюється тематика освітньої роботи (наприклад «Моя сім'я», «Мій Кременчук»), тож вихователі добирають ігри, матеріали, заняття по цій темі.
Але кількість часу, який дошкільнята проводять за гаджетами, обмежена.
— Є те, що дитина повинна подивитися за комп'ютером. Але якщо батьки вивчили рухи зарядки з нею, потім треба лише включити музику — і дитина робитиме ці рухи, вона не повинна дивитися на екран. Або малювання чи аплікація. Батьки подивилися, як це зробити, і можуть дитині все показати.
Ми хочемо працювати з дітьми, це для нас набагато краще, ніж працювати в електронному вигляді! — підсумовує Олена.
Разом з тим, приватні дитсадки у нашому місті працюють. Тож якщо батьки ходять на роботу, а малу дитину їм залишити немає з ким, то вихід один – віддати її у приватний заклад.
Нагадаємо, міська влада Кременчука не планує найближчим часом відкривати заклади дошкільної освіти, мотивуючи таке рішення тим, що у дитсадках немає укриттів, які б відповідали вимогам.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер