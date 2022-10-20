На день зупинили роботу льодової арени «Айсберг»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 93

Сьогодні, 20 жовтня, льодова арена «Айсберг» не працює у зв’язку з мінімізацією електроенергії. Після звернення голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, робота льодової арени на день призупинена. Про це повідомляє пресслужба ХК «Кременчук».

З 7.00 до 23.00 по всій країні будуть тимчасові відключення світла. Це стосуватиметься як підприємств, так і населення. Але відключення планується застосовувати протягом не більше 4 годин. У містах також обмежать використання вуличного освітлення.

Це зменшить навантаження, допоможе енергетикам балансувати систему й відновлювати її після російських атак.

Економимо електроенергію – допомагаємо країні!