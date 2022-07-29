Доброго вечора, ми з України: з трактором та драйвом DJ ProBass погасив марку

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Вчора, 28 липня, на Михайлівській площі у Києві відбулося драйвове спецпогашенням марки «Доброго вечора, ми з України». Як повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський, встиг покататися на тракторі і разом з кременчужанами PROBASS ∆ HARDI (Артем Ткаченко, Артем Радіонов, Олександр Карась, Євгеній Дащенко та Максим Мокренко) запустити 4 марку воєнного часу «Доброго вечора, ми з України».

- Так співпало, що сьогодні ми ще й вперше відзначаємо День Української Державності, тому основний посил нашої марки точно підкреслює важливість цього свята, - зауважив Ігор Смілянський.

Продажі 4 марки «з тракторними військами» (по результатам першого дня) вже стали рекордними (навіть більше, ніж Корабель ВСЬО). Тут навіть рима є: вона рекордна, бо народна. Від початку до кінця.

- Маємо ще один символ нашої сміливої боротьби та героїзму. І що не менше тішить - завдяки продажам цієї та інших марок, завдяки вашим волонтерським внескам, ми змогли допомогти і ЗСУ і дітям з дитячого будинку! - додав Ігор Смілянський.

Крім марок «Укрпошта» також випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

Придбати марку та іншу філателістичну продукцію з «тракторними військами» можна 28 липня у всіх відділеннях поштового зв’язку, в тому числі і в селах, а також онлайн: у філателістичному магазині «Укрпошти», маркетплейсах Kasta, Prom, Rozetka, а також на міжнародних майданчиках eBay та Amazon. Купуючи марку онлайн кожен можете зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.

Водночас в «Укрпошті нагадали, що як і на попередні поштові випуски будуть діяти обмеження на продаж. Один клієнт може купити на одне замовлення не більше 2 маркових аркушів кожного номіналу (2+2), 2 конверти «Перший день», 10 конвертів та 10 листівок.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівки та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладач живопису Анастасія Бондарець. Для створення ескізу надихаючою для художниці стала сама фраза, а також вона була під великим враженням від героїзму аграріїв. Тому основою зображення став трактор, що тягне танк, який символізує незламність українців.