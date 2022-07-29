«За «Амстор»: ЗСУ показали, як гатять ворога з американської зброї

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 743

ЗСУ показали, як працюють з американськими M270 MLRS. «За Очаків», «За Дніпро».

На 00:58 - на ракеті видно напис «За Кременчук Амстор».

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний каже, що ЗСУ вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу!

Нагадаємо, 16 липня в Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270. Тоді міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ці РСЗВ стануть хорошою компанією HIMARS на полі бою.

Довідка:

M270 MLRS — американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought. Це універсальна пускова установка, що використовується для запуску тактичних ракет.





