Про оперативну ситуацію на Кременчуччині та масовані ракетні удари по містам України

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 1 912

Попри масовані ракетні удари по містам України та часті повітряні тривоги, ситуація у Кременчуцькому районі залишається контрольованою, хоч і напруженою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Ворог цілеспрямовано наносить ракетні удари по цивільним об’єктам у містах України. Багато ударів було нанесено по Кропивницькому. Це підтверджує, що росія - держава-терорист. Вчора сенат США одноголосно проголосував за визнання рф країною спонсором тероризму . Тепер слово за Держдепом. Через часті повітряні тривоги ситуація на Кременчуччині напружена, але контрольована, - заявив Артем Даценко.

За його словами, громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них було складено адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.

Вчора поліцейські затримали 3 водіїв напідпитку, по яким також складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

Вчора поліцейські затримали 3 осіб за зберігання наркотичних речовин.

За минулу добу у Кременчуцькому районі зафіксована одна пожежа – загорівся гараж у гаражному кооперативі в Кременчуці. Пожежа ліквідована силами ДСНС, потерпілих немає.

Артем Даценко також розповів, що у районі завершена перевірки шкіл в усіх територіальних громадах. Переважна більшість не готова до проведення занять в офлан форматі.

- Разом з начальником РВА ми особисто перевірили школи у чотирьох громадах. Більшість з них не готові до проведення занять в очному режимі. Рішення щодо роботи тих, що готові, прийматимуть разом з батьками учнів, - пояснив він.

Серед причин неготовності: відсутність, або невідповідність вимогам безпеки укриттів шкіл, а також не обладнання навчальних закладів системами відеоспостереження та кнопками виклику поліції.

- Якщо встановити відеоспостереження та кнопки виклику до 1 вересня ще можливо, то з укриттями ситуація складніша, - додав Артем Даценко.





