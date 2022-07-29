Про оперативну ситуацію на Кременчуччині та масовані ракетні удари по містам України

Попри масовані ракетні удари по містам України та часті повітряні тривоги, ситуація у Кременчуцькому районі залишається контрольованою, хоч і напруженою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не трапилось.
Про це на ранковому брифінгу заявив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, громадяни 5 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з них було складено адмінпротокол за скоєння домашнього насильства.
Вчора поліцейські затримали 3 водіїв напідпитку, по яким також складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.
Вчора поліцейські затримали 3 осіб за зберігання наркотичних речовин.
За минулу добу у Кременчуцькому районі зафіксована одна пожежа – загорівся гараж у гаражному кооперативі в Кременчуці. Пожежа ліквідована силами ДСНС, потерпілих немає.
Артем Даценко також розповів, що у районі завершена перевірки шкіл в усіх територіальних громадах. Переважна більшість не готова до проведення занять в офлан форматі.
Серед причин неготовності: відсутність, або невідповідність вимогам безпеки укриттів шкіл, а також не обладнання навчальних закладів системами відеоспостереження та кнопками виклику поліції.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер