журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Надзвичайні новини

У Кременчуці викрили підпільний цех і вилучили 700 л «пальонки»

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 674 Коментарів: 1

 

Винним у злочині загрожує від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Кременчуці поліція викрила підпільне виробництво алкоголю та мережу збуту фальсифікату. За інформацією Слідчого управління та Управління стратегічних розслідувань поліції області, знайшли у приватному будинку спеціально обладнаний цех, в якому кілька місцевих жителів виготовляли та фасували алкоголь сумнівної якості. Потім вони продавали його через заклади громадського харчування та на території гаражних кооперативів.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за адресами проживання фігурантів, в місцях зберігання сировини та підроблених підакцизних товарів, а також в інших приміщеннях. Під час санкціонованих обшуків вилучили близько 700 літрів готової продукції та спирту, кілька десятків пляшок з барвниками, тару та приладдя для виготовлення, фасування й зберігання фальсифікату та інші речові докази. На даний час встановлюють обставини злочину, щоб притягнути винних до відповідальності.

Слідче управління, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція та прокуратура Полтавщини
Теги: алкоголь пальонка підпільний цех фальсифікат
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

46
Tamara:
Сьогодні, 10:53

Покидьки... В країні війна... Конфіскувати все майно на користь ЗСУ!

 


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 29 від 21 липня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

Всі pdf

Вверх