У Кременчуці викрили підпільний цех і вилучили 700 л «пальонки»

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 674 Коментарів: 1

У Кременчуці поліція викрила підпільне виробництво алкоголю та мережу збуту фальсифікату. За інформацією Слідчого управління та Управління стратегічних розслідувань поліції області, знайшли у приватному будинку спеціально обладнаний цех, в якому кілька місцевих жителів виготовляли та фасували алкоголь сумнівної якості. Потім вони продавали його через заклади громадського харчування та на території гаражних кооперативів.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків за адресами проживання фігурантів, в місцях зберігання сировини та підроблених підакцизних товарів, а також в інших приміщеннях. Під час санкціонованих обшуків вилучили близько 700 літрів готової продукції та спирту, кілька десятків пляшок з барвниками, тару та приладдя для виготовлення, фасування й зберігання фальсифікату та інші речові докази. На даний час встановлюють обставини злочину, щоб притягнути винних до відповідальності.

Слідче управління, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, здійснює досудове розслідування за ч.3 ст.204 (Незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.