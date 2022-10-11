Минулого тижня через COVID-19 ушпиталили 6 162 українців

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 94

За цей час 208 жителів країни померло від коронавірусу

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 4 194 у дітей та 832 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 151 376 осіб:

1 доза - 10.2%;

2 доза - 5.2%;

1 бустерна доза - 74.4%;

2 бустерна доза - 10.2%.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано - 6 162;

одужало - 37 238;

померло - 208.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 5 256 432;

одужало - 5 060 861;

померло - 109 616;

проведено 32 379 745 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 065 538 осіб, з яких:

2 дози - 15 335 358;

1 бустерна доза - 2 437 687;

2 бустерна доза - 61 332.

- Важливо, що майже 800 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу, - заявили в МОЗ.

Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.





Раніше ми писали, що через ворожі ракетні обстріли вчора лише 12 кременчужан щепилися від COVID-19.