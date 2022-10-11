Минулого тижня через COVID-19 ушпиталили 6 162 українців

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 4 194 у дітей та 832 у медичних працівників.
За цей час вакциновано 151 376 осіб:
Також за минулий тиждень:
За весь час пандемії в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 065 538 осіб, з яких:
Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що через ворожі ракетні обстріли вчора лише 12 кременчужан щепилися від COVID-19.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер