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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Минулого тижня через COVID-19 ушпиталили 6 162 українців

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 94

 

За цей час 208 жителів країни померло від коронавірусу

За даними Міністерства охорони здоров'я України, від 3 до 9 жовтня в Україні зафіксовано 36 413 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 4 194 у дітей та 832 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 151 376 осіб:

  • 1 доза - 10.2%;
  • 2 доза - 5.2%;
  • 1 бустерна доза - 74.4%;
  • 2 бустерна доза - 10.2%.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 6 162;
  • одужало - 37 238;
  • померло - 208.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 5 256 432;
  • одужало - 5 060 861;
  • померло - 109 616;
  • проведено 32 379 745 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 065 538 осіб, з яких:

  • 2 дози - 15 335 358;
  • 1 бустерна доза - 2 437 687;
  • 2 бустерна доза - 61 332.
- Важливо, що майже 800 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 13 млн – першу бустерну дозу, - заявили в МОЗ.

Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • просп. Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.


Раніше ми писали, що через ворожі ракетні обстріли вчора лише 12 кременчужан щепилися від COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус статистика вакцинація
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