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Що робити, якщо зникне електрика, вода чи газ

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 302

 

Актуальні поради для жителів Кременчуччини

Терористи продовжують бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях. Жителі Кременчуцького району також відчули це на собі.

Ділимося з вами порадами, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання.

Щоб підготуватися на випадок відсутності газу, потрібно:

  • закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом до них;
  • підготувати туристичний пальник для приготування їжі;
  • створити запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання;
  • спланувати варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Як діяти при аварійній ситуації на газовій мережі:

  • перекрити газовий вентиль у своєму будинку, допомогти це зробити літнім сусідам;
  • використовувати для приготування їжі мангали у дворі, печі, буржуйки;
  • не використовувати (категорично!) для опалення квартир у багатоквартирних будинках дров'яні котли/буржуйки.

Що робити, якщо зникло водопостачання:

  • перекрити всі крани;
  • запастися питною водою з бюветів, колодязів, шахтних колодязів, пунктів розливу питної води;
  • вживати та використовувати для приготування їжі бутельовану питну воду;
  • не вживати воду з відкритих водойм, вона підходить тільки для технічних потреб.

Як підготуватися до відключення електроенергії:

  • придбати все, що може стати у пригоді (свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі тощо);
  • тримати постійно заряджені телефони, павербанки, акумулятори та інші джерела живлення.

Як діяти в аварійній ситуації в електромережі:

  • вимкнути всі побутові електричні прилади, від'єднати їх від розеток;
  • не наближатися до дротів, якщо вони провисають чи обірвані;
  • бути обережними при використовуванні свічок і сухого спирту.

Нагадуємо, що у Кременчуці вводиться аварійне відключення електроенергії.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відсутня вода відсутня електроенергія відсутній газ поради
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