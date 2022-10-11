Що робити, якщо зникне електрика, вода чи газ

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 302

Терористи продовжують бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях. Жителі Кременчуцького району також відчули це на собі.

Ділимося з вами порадами, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання.

Щоб підготуватися на випадок відсутності газу, потрібно:

закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом до них;

підготувати туристичний пальник для приготування їжі;

створити запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання;

спланувати варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Як діяти при аварійній ситуації на газовій мережі:

перекрити газовий вентиль у своєму будинку, допомогти це зробити літнім сусідам;

використовувати для приготування їжі мангали у дворі, печі, буржуйки;

не використовувати (категорично!) для опалення квартир у багатоквартирних будинках дров'яні котли/буржуйки.

Що робити, якщо зникло водопостачання:

перекрити всі крани;

запастися питною водою з бюветів, колодязів, шахтних колодязів, пунктів розливу питної води;

вживати та використовувати для приготування їжі бутельовану питну воду;

не вживати воду з відкритих водойм, вона підходить тільки для технічних потреб.

Як підготуватися до відключення електроенергії:

придбати все, що може стати у пригоді (свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі тощо);

тримати постійно заряджені телефони, павербанки, акумулятори та інші джерела живлення.

Як діяти в аварійній ситуації в електромережі:

вимкнути всі побутові електричні прилади, від'єднати їх від розеток;

не наближатися до дротів, якщо вони провисають чи обірвані;

бути обережними при використовуванні свічок і сухого спирту.

Нагадуємо, що у Кременчуці вводиться аварійне відключення електроенергії.