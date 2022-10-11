Що робити, якщо зникне електрика, вода чи газ

Актуальні поради для жителів Кременчуччини
Терористи продовжують бити ракетами по об’єктах критичної інфраструктури України. Після вчорашнього масованого удару миттєво залишилися без світла, води та газу сотні тисяч українців у кількох областях. Жителі Кременчуцького району також відчули це на собі.
Ділимося з вами порадами, як діяти у разі зникнення освітлення, газопостачання та водопостачання.
Щоб підготуватися на випадок відсутності газу, потрібно:
- закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом до них;
- підготувати туристичний пальник для приготування їжі;
- створити запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання;
- спланувати варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.
Як діяти при аварійній ситуації на газовій мережі:
- перекрити газовий вентиль у своєму будинку, допомогти це зробити літнім сусідам;
- використовувати для приготування їжі мангали у дворі, печі, буржуйки;
- не використовувати (категорично!) для опалення квартир у багатоквартирних будинках дров'яні котли/буржуйки.
Що робити, якщо зникло водопостачання:
- перекрити всі крани;
- запастися питною водою з бюветів, колодязів, шахтних колодязів, пунктів розливу питної води;
- вживати та використовувати для приготування їжі бутельовану питну воду;
- не вживати воду з відкритих водойм, вона підходить тільки для технічних потреб.
Як підготуватися до відключення електроенергії:
- придбати все, що може стати у пригоді (свічки, ліхтарики, сірники, адаптер для зарядки телефону в автомобілі тощо);
- тримати постійно заряджені телефони, павербанки, акумулятори та інші джерела живлення.
Як діяти в аварійній ситуації в електромережі:
- вимкнути всі побутові електричні прилади, від'єднати їх від розеток;
- не наближатися до дротів, якщо вони провисають чи обірвані;
- бути обережними при використовуванні свічок і сухого спирту.
Нагадуємо, що у Кременчуці вводиться аварійне відключення електроенергії.