Фотофакт: у центрі Кременчука від вибухової хвилі повилітали вікна

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10 жовтня під час масованої ракетної атаки по Україні кілька ракет збили над Кременчуччиною, містяни вчора чули вибухи. Вибухова хвиля повибивала вікна у будівлях у центрі Кременчука.

Як можна побачити на фото, частково вилетіло скло у Кременчуцькій виховній колонії, на молокозаводі Danone, подекуди у прилеглих будинках на вулицях Сумській та Лікаря Богаєвського.

Крім того, постраждали вікна головного корпусу та виробничих майстерень Кременчуцького професійного ліцею ім. Макаренка і гуртожитку цього навчального закладу, що знаходиться поруч. Небезпечні місця, де може посипатися скло, огородили смугастими захисними стрічками. Деякі вікна вже закрили плівкою.

Нагадаємо, якщо ваше майно було пошкоджене внаслідок обстрілу, можна подати заяву через застосунок «Дія» або звернутися до ЦНАПу; огляне збитки спеціальна комісія.