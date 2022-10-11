Сьогодні Повітряними Силами ЗСУ знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА-камікадзе

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 216

Ворог застосував проти України крилаті ракети Х-101, Х-555, «Калібр» та іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Станом на 13.30 11-го жовтня російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136.

Загалом противник здійснив 28 пусків КР:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

12 крилатих ракет «Калібр».

Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 33 повітряні цілі.

- Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід», повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА Shahed-136, - йдеться у повідомленні.