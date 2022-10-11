Сьогодні Повітряними Силами ЗСУ знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА-камікадзе

Ворог застосував проти України крилаті ракети Х-101, Х-555, «Калібр» та іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Станом на 13.30 11-го жовтня російські окупанти завдали два масовані ракетні удари по містах та об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе Shahed-136.
Загалом противник здійснив 28 пусків КР:
Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ знищено 33 повітряні цілі.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер