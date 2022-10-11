До неділі не працюватиме публічна бібліотека на Соборній

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 212

Це пов'язано із складною ситуацією у місті та Україні

Кременчуцька публічна бібліотека не працюватиме 11, 12 та 13 жовтня через ворожу агресію та складну обстановку.

« У зв'язку з агресією рф та масовими обстрілами по всій території України, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей — 11, 12, 13 жовтня бібліотека працювати не буде », — йдеться на сторінці бібліотеки у Фейсбук.

Зазначимо, що в суботу та неділю у бібліотеці — вихідний.

Слідкуйте за подальшими повідомленнями.