Відключення електроенергії у Кременчуці: графіка немає, але перебої можливі

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 11

У Кременчуці сьогодні, 11 жовтня, повідомили про введення відключення електроенергії. Однак сам графік не оприлюднили.

У АТ «Полтаваобленерго», яка надала цю інформацію, коментар «Кременчуцькому Телеграфу» взяти не вдалось. Втім, поінформоване джерело роз'яснило нам цю ситуацію.

Так, обмеження електропостачання найперше стосуватимуться промислових споживачів. Проте у разі потреби для балансування енергосистеми за аварійне відключення можуть застосувати за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК «Укренерго» і для інших споживачів.

Відключення електроенергії не повинні зачепити об’єкт критичної інфраструктури - медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо, а також населення. Можливо, лише ті оселі, які живляться від трансформаторних підстанцій підприємств.

Подібні заходи в Україні запроваджують через масовані обстріли російської армії 10-11 жовтня нашої енеретичної інфраструктури. У зв'язку з цим, як і вчора, українців просять якомога економніше споживати електроенергію.

Не вмикайте енергомісткі прилади: електроплити, електрочайники, обігрівачі та кондиціонери.

«Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність», - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, відсьогодні через пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури внаслідок масованих російських ракетних обстрілів 10 жовтня 2022 року тимчасово зупинила виробництва компанія Ferrexpo. Там повідомили, що обмежене енергозабезпечення доступне на підприємствах групи, які мають пріоритет для забезпечення енергією критично важливого обладнання, необхідного для основних послуг та місцевих громад.







