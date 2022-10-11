Чому мобілізованих кременчужан знімають з реєстрації в службі зайнятості

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 100

Якщо людина, яку було мобілізовано до лав Збройних сил України, мала статус безробітного — її знімають з реєстрації у центрі зайнятості. Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Мобілізованого знімають з реєстрації в службі зайнятості через те, що під час мобілізації громадяни не можуть шукати роботу та відвідувати центр зайнятості. Тож після надання зареєстрованим безробітним мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військових комісарів, фахівець центру зайнятості приймає рішення про припинення реєстрації безробітного, припинення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям.

— Також варто зазначити, що українцям, які проходять військову службу, виплачується грошове забезпечення. Вони є платниками податків, а отже є застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування, зокрема на випадок безробіття, — зауважили у Державній службі зайнятості.

Після закінчення військової служби громадянин у разі потреби може знову звернутися до центру зайнятості та отримати статус безробітного. Рішення про призначення виплати допомоги у зв’язку з безробіттям та її розмір прийматиметься відповідно до законодавства.