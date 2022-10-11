За минулу добу Повітряні сили ЗСУ збили 26 іранських дронів-камікадзе

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Учора, 10 жовтня, під час масованої російської атаки на цивільну інфраструктуру України військові Повітряних сил ЗСУ збили 26 іранських дронів-камікадзе Shashed-136. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зазначимо, щонайменше один із цих дронів-камікадзе був збитий у небі над Кременчуком.

- Вчора збили 26 «Шахідів». Це надзвичайно хороший результат. У відсотковому еквіваленті росте збиття саме дронів-камікадзе. Наші зенітники здобувають досвід так само, як з лютого здобували досвід у збитті крилатих ракет, коли ворог масово їх застосовував. Зараз відпрацьовують нові тактичні прийоми, знаходять нові засоби та методи боротьби саме з дронами-камікадзе, – повідомив Юрій Ігнат.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що Україна веде перемовини з країнами-партнерами щодо покращення протиповітряної оборони. Він нагадав, що Німеччина пообіцяла передати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси ППО IRIS-T SLM, а перший з них надійде на озброєння ЗСУ вже найближчими днями. Окрім того, запланована довгострокова співпраця України із виробником цієї системи протиповітряної оборони. Також вже є домовленості щодо постачання двох комплексів NASAMS.