Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Кременчук, Путін проти українського народу

За минулу добу Повітряні сили ЗСУ збили 26 іранських дронів-камікадзе

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 121

 

Німеччина пообіцяла передати Україні 4 зенітно-ракетні комплекси ППО IRIS-T SLM

Учора, 10 жовтня, під час масованої російської атаки на цивільну інфраструктуру України військові Повітряних сил ЗСУ збили 26 іранських дронів-камікадзе Shashed-136. Про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зазначимо, щонайменше один із цих дронів-камікадзе був збитий у небі над Кременчуком.

- Вчора збили 26 «Шахідів». Це надзвичайно хороший результат. У відсотковому еквіваленті росте збиття саме дронів-камікадзе. Наші зенітники здобувають досвід так само, як з лютого здобували досвід у збитті крилатих ракет, коли ворог масово їх застосовував. Зараз відпрацьовують нові тактичні прийоми, знаходять нові засоби та методи боротьби саме з дронами-камікадзе, – повідомив Юрій Ігнат.

Речник ПС ЗСУ зазначив, що Україна веде перемовини з країнами-партнерами щодо покращення протиповітряної оборони. Він нагадав, що Німеччина пообіцяла передати Україні чотири зенітно-ракетні комплекси ППО IRIS-T SLM, а перший з них надійде на озброєння ЗСУ вже найближчими днями. Окрім того, запланована довгострокова співпраця України із виробником цієї системи протиповітряної оборони. Також вже є домовленості щодо постачання двох комплексів NASAMS.

Вранці над Кременчуччиною збили ракету та іранський «шахід»
0
Автор: Віктор Крук
Теги: дрон повітряні сили ЗСУ ППО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 40 від 6 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх