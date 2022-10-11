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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

СБУ просить українців не поширювати відео ворожих «прильотів»: чому це небезпечно

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 295

 

Редакції відомі випадки, коли подібним займалися кременчужани

СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих «прильотів». Ваш «невинний» запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими, які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше. Особливо це стосується перших годин після прильотів ракет.

Саме так сталося із цим чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури.

- Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів, – зізнається він.

До речі, нашій редакції відомий випадок, коли кременчужани днями зняли на відео роботу ППО над Кременчуччиною і виклали у соцмережу Tik-Tok. Посилання на це відео ми не публікуємо з міркувань безпеки. Будь ласка, не робіть так, не грайте на руку ворогу!

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в інтернеті. Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії, аби встановити та притягнути тих, хто це робить, до відповідальності.

Зберігаємо спокій і здоровий глузд!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: fraza.com Джерело відео: СБУ
Теги: ППО СБУ відео наводчик
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