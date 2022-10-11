Заклади позашкільної освіти до кінця тижня перейшли на дистанційну форму навчання

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Відсьогодні частина шкіл естетичного виховання та закладів позашкільної освіти повністю перейшли на дистанційну форму навчання. Про це стало відомо з власних джерел редакції.

Це пов'язано зі складною обстановкою в місті та Україні. Згодом планують повернутись до змішаної форми.

Нагадаємо, з 10 жовтня комунальні заклади позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості», «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання», «Клуб юних моряків «Гардемарин» мали розпочати свою роботу в змішаній формі, зокрема й очно. Вони мають акти готовності до роботи у новому 2022-2023 навчальному році.

Водночас спортивні, художні та музичні школи переважно навчались офлайн.