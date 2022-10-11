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Кременчук, Спорт, Кременчук

ХК «Кременчук» дізнався розклад ігор на Континентальному кубку

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 144

 

Кременчуцька команда стартує в Єврокубку проти Денискіна, Падакіна та Пангелова-Юлдашева

Хокейний клуб «Кременчук» дізнався розклад ігор третього (півфінального) раунду Континентального кубка у словацькій Нітрі (18-20 листопада). Нагадаємо, що суперниками команди Олександра Савицького на євроарені будуть – віце-чемпіон Словаччини «Нітра», віце-чемпіон Польщі «Унія» та переможець групи D у матчах другого раунду, ігри якого відбудуться на майданчику італійського «Асіаго».

Згідно з календарем ігор у Нітрі, «Кременчук» стартує в євроосені зустріччю проти освенцимської «Унії», яка зараз впевнено лідирує у чемпіонаті Польщі у складі з українськими легіонерами Андрієм Денискіним, Павлом Падакіним та Пилипом Пангеловим-Юлдашевим.

Другим суперником «помаранчево-чорних» у групі будуть господарі з «Нітри», кольори якої захищає словацький українець Олексій Міклуха.

18 листопада (п’ятниця)

  • «Унія» – «Кременчук» (15:30 – за київським часом)
  • «Нітра» – переможець групи D (19:00)

19 листопада (субота)

  • переможець групи D – «Унія» (15:30)
  • «Нітра» – «Кременчук» (19:00)

20 листопада (неділя)

  • «Кременчук» – переможець групи D (15:30)
  • «Нітра» – «Унія» (19:00)

Нагадаємо, що путівки до Фіналу чотирьох Континентального кубка дістануться двом найкращим командам, а гранд-фінал відбудеться 13-15 січня 2023 року.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Континентальний кубок
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