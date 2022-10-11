ХК «Кременчук» дізнався розклад ігор на Континентальному кубку

Хокейний клуб «Кременчук» дізнався розклад ігор третього (півфінального) раунду Континентального кубка у словацькій Нітрі (18-20 листопада). Нагадаємо, що суперниками команди Олександра Савицького на євроарені будуть – віце-чемпіон Словаччини «Нітра», віце-чемпіон Польщі «Унія» та переможець групи D у матчах другого раунду, ігри якого відбудуться на майданчику італійського «Асіаго».
Згідно з календарем ігор у Нітрі, «Кременчук» стартує в євроосені зустріччю проти освенцимської «Унії», яка зараз впевнено лідирує у чемпіонаті Польщі у складі з українськими легіонерами Андрієм Денискіним, Павлом Падакіним та Пилипом Пангеловим-Юлдашевим.
Другим суперником «помаранчево-чорних» у групі будуть господарі з «Нітри», кольори якої захищає словацький українець Олексій Міклуха.
18 листопада (п’ятниця)
19 листопада (субота)
20 листопада (неділя)
Нагадаємо, що путівки до Фіналу чотирьох Континентального кубка дістануться двом найкращим командам, а гранд-фінал відбудеться 13-15 січня 2023 року.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер