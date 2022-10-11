Завтра Кременчук попрощається з військовим Андрієм Супруном

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 431

2 жовтня загинув військовий з Кременчука Супрун Сергій Анатолійович. Сергій був снайпером та призваний на військову службу по мобілізації 28.02.2022. Загинув виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, в результаті бойових дій.

Залишилась мати, дружина та донька.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання Сергія Супруна відбудеться 12.10.2022, а саме: