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Кременчук, Путін проти українського народу

Вони розлютили українців: про дрони RAM II, які Притула планує купити для ЗСУ за зібрані кошти

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 588

 

Українці менше ніж за добу зібрали на дрони-камікадзе понад 255 млн грн

Безпілотники призначені для знищення танків, ЗРК та іншої військової техніки у радіусі 30 кілометрів.

Волонтер і телеведучий Сергій Притула вчора, 10 жовтня, оголосив збір коштів на українські дрони RAM II UAV для передавання Збройним силам України у відповідь на масові обстріли з боку росіян.

Після того, як вчора російські війська влаштували масовий ракетний обстріл України, Сергій Притула та Сергій Стерненко закликали українців жертвувати гроші «на помсту». Станом на 19.00 їм вдалося зібрати понад 206 млн грн, а зараз сума значно зросла і вже перевищує 255 млн грн. У зборі грошей узяли участь понад 700 тисяч громадян України.

Мстити рашистам вирішили силами ЗСУ та за допомогою українських БПЛА-камікадзе RAM II UAV. Сергій Притула пояснив свій вибір тим, що ця модель дрона добре показала себе на нещодавніх випробуваннях. За словами волонтера, минулого тижня розвідка однієї з бригад ЗСУ виявила російський зенітно-ракетний комплекс «Оса». RAM II зміг без проблем підлетіти до нього та знищити вибухом.

- Тепер ця «Оса» вже не вжалить ні наші дрони, ні наші БПЛА, ні наші вертольоти. Тому такі дрони нам потрібні. Щоб у вогні «бавовни» палала і техніка, і жива сила! — прокоментував Сергій Притула.

RAM II — це дрон, розроблений українськими підприємствами «Укроборонпром», CDET, DeViRo, «Українська бронетехніка» та Spets Techno Export. Його вперше представили у 2021 році на виставці озброєння «Зброя та безпека». БПЛА належить до типу «камікадзе», такі пристрої ведуть розвідку з повітря та знищують цілі, вибухаючи разом із ними після зіткнення.

RAM II запускають у небо за допомогою спеціальної катапульти, яку можна встановити на бронеавтомобілі «Новатор». Швидкість розгортання комплексу складає 10 хвилин. Після зльоту апарат рухається зі швидкістю до 70 км/год і вишукує ворожі об’єкти на землі за допомогою камер із десятикратним наближенням у радіусі до 30 км від місця запуску та протягом 55 хвилин. Засоби радіоелектронної боротьби можуть «заглушити» зв’язок з оператором, але в такому разі дрон самостійно повертається на базу та приземляється за допомогою парашута.

Безпілотник RAM II може нести на борту 3 кг вибухівки у складі осколкових, кумулятивних і термобаричних боєприпасів, а також завдавати ударів із точністю до 1 метра. За бойовою потужністю їх порівнюють з американськими дронами-камікадзе Switchblade 600. Українські дрони відправляють як поодинці, так і цілими роями, що значно збільшує вірогідність подолання перешкод та враження ворожих цілей.

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Автор: Віктор Крук
Теги: дрони збір коштів допомога ЗСУ волонтери
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