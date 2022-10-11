У Полтаві внаслідок ДТП травмовано 16-річну дівчину - поліція встановлює обставини пригоди

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Вчора, 10 жовтня, близько 20.00 до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася в обласному центрі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, під керуванням місцевого 24-річного водія, з припаркованим на узбіччі автомобілем «ГАЗ-33029». Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 16-річна пасажирка Volkswagen. Для надання необхідної медичної допомоги постраждалу доставлено до лікарні.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.