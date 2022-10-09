На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Сергій Супрун

Під час виконання бойового завдання по виявленню та знищенню сил противника, на Донеччині загинув випускник Кременчуцької школи №16 (1989 р випуску) Супрун Сергій Анатолійович, 1972 року народження. Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

- Із самого дитинства і до 1996 року проживав в мікрорайоні 1-го Занасипу по вул. Великій набережній, 29.

Пішов добровольцем ще 28 лютого. Загинув 2 жовтня…

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Поділяємо ваше горе, сумуємо за втратою найкращих синів України.

Вдячні нашому захиснику за мужність і відвагу, схиляємо у скорботі голови перед пам’яттю земляка!

Слава Україні та її Героям! - йдеться у повідомленні.