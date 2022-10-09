Воїнам на Миколаївський напрямок з Кременчука відправляється допомога

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 168

Кременчужани до редакції "Приватної газети" (вул. Шевченка, 50А) принесли допомогу для військових, які боронять Україну на Миколаївському напрямку. Люди приносили як речі для укріплення позицій, так і ліки та теплі шерстяні шкарпетки, які зв'язала бабуся.

- Люди принесли нам в приёмную на Шевченко, 50А: вода 5-литровая - примерно 50 бутылей, тёплая одежда, медикаменты, мешки для укрепления блиндажей, скобы металлические, шерстяные носки (бабушка связала) и прочее. Спасибо всем за помощь. Мы уже победили! Осталось только сжечь их к херам собачьим! - зауважив директор ВД «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Також військовим потрібно:

лопати, сокири, ножовки якщо є буржуйки

футболки можна б/в, шкарпетки, труси, взуття зимове, дощовики, військовий одяг

шампуні, вологі серветки, зубна паста і щітки, рушники, свічки, мило (хоз), рукавиці

продукти тривалого зберігання, консервація, солодощі

цигарки

вода

Все поїде на 59 бригаду ім Якова Гандзюка та 10 окр бат Поліська Січ.