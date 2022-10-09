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Кременчук, Допомога військовим

Воїнам на Миколаївський напрямок з Кременчука відправляється допомога

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 168

 Від теплих шкарпеток зв'язаних руками бабусі до буржуйок

Кременчужани до редакції "Приватної газети" (вул. Шевченка, 50А) принесли допомогу для військових, які боронять Україну на Миколаївському напрямку. Люди приносили як речі для укріплення позицій, так і ліки та теплі шерстяні шкарпетки, які зв'язала бабуся. 

- Люди принесли нам в приёмную на Шевченко, 50А: вода 5-литровая - примерно 50 бутылей, тёплая одежда, медикаменты, мешки для укрепления блиндажей, скобы металлические, шерстяные носки (бабушка связала) и прочее. Спасибо всем за помощь. Мы уже победили! Осталось только сжечь их к херам собачьим! - зауважив директор ВД «Приватна газета» Сергій Кулясов.

Також військовим потрібно:

  • лопати, сокири, ножовки якщо є буржуйки
  • футболки можна б/в, шкарпетки, труси, взуття зимове, дощовики, військовий одяг
  • шампуні, вологі серветки, зубна паста і щітки, рушники, свічки, мило (хоз), рукавиці
  • продукти тривалого зберігання, консервація, солодощі
  • цигарки
  • вода

Все поїде на 59 бригаду ім Якова Гандзюка та 10 окр бат Поліська Січ.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога допомога ЗСУ
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