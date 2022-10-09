Воїнам на Миколаївський напрямок з Кременчука відправляється допомога

Кременчужани до редакції "Приватної газети" (вул. Шевченка, 50А) принесли допомогу для військових, які боронять Україну на Миколаївському напрямку. Люди приносили як речі для укріплення позицій, так і ліки та теплі шерстяні шкарпетки, які зв'язала бабуся.
Також військовим потрібно:
Все поїде на 59 бригаду ім Якова Гандзюка та 10 окр бат Поліська Січ.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер