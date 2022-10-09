Кременчуцька художниця Оксана Бойко представила другу частину муралу «Легенди Кременчука», повідомила мисткиня на своїй сторінці у Фейсбук.
- написала вона.
Стінопис можна побачити на фасаді будівлі дитячої бібліотеки на вул. Соборній.
Нагадаємо, у вересні Оксана Бойко завершила першу частину муралу на фасаді дитячої бібліотеки. Він має назву «Легенди Кременчука»..
Стінопис «Легенди Кременчука» розповідає про виникнення назви міста: кременеві пороги, козацьку фортецю Саламандра-Кременчук, що збудована за проєктом Гійома Боплана, та славного Козака Кременя!
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер