Оксана Бойко представила другу частину муралу «Легенди Кременчука»

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Побачити його можна на фасаді будівлі дитячої бібліотеки

Кременчуцька художниця Оксана Бойко представила другу частину муралу «Легенди Кременчука», повідомила мисткиня на своїй сторінці у Фейсбук.

«Легенди Кременчука» мурал, lI частина З Днем художника! »

- написала вона.

Стінопис можна побачити на фасаді будівлі дитячої бібліотеки на вул. Соборній.

Нагадаємо, у вересні Оксана Бойко завершила першу частину муралу на фасаді дитячої бібліотеки. Він має назву «Легенди Кременчука»..

Стінопис «Легенди Кременчука» розповідає про виникнення назви міста: кременеві пороги, козацьку фортецю Саламандра-Кременчук, що збудована за проєктом Гійома Боплана, та славного Козака Кременя!