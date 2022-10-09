Як розпізнати іранський дрон-камікадзе «Шахід»

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 756

Безпілотники іранського виробництва «Шахід» (Shahed-136) можна розпізнати за характерним звуком під час польоту.

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, характерною ознакою таких дронів також є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони.





« Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили. Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони » , — пояснила Гуменюк.

Так званий дрон-камікадзе — баражуючий, тобто курсуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Характеристики Shahed 136:

дальність польоту — до 2500 км;

вага — 200 кг;

довжина — 3,5 метри;

розмах крил — 2,5 метри;

боєголовка — в носовій частині;

запуск — зі спеціальної платформи.

« Це дрон, який за заданими координатами летить до цілі, влучає в неї та вибухає. Заявлена відстань до 2500 кілометрів. Насправді вона значно менша, тому що його вага — 200 кілограмів, бойовий заряд — більше 40 кілограмів. Є сумніви, що він може долати таку велику відстань, — розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. — Вони можуть бути заточені на об'єкти критичної інфраструктури, атомні станції, навіть вражати наше ППО та HIMARS » .





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