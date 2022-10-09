Як розпізнати іранський дрон-камікадзе «Шахід» 

Безпілотники іранського виробництва «Шахід» (Shahed-136) можна розпізнати за характерним звуком під час польоту.
Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, характерною ознакою таких дронів також є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони.
Так званий дрон-камікадзе — баражуючий, тобто курсуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.
Характеристики Shahed 136:
Над Кременчуком збили декілька безпілотників «Шахід»
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер