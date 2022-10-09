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Кременчук, Путін проти українського народу

Як розпізнати іранський дрон-камікадзе «Шахід» 

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 756

 Характеристики ворожої зброї

Безпілотники іранського виробництва «Шахід» (Shahed-136) можна розпізнати за характерним звуком під час польоту.

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, характерною ознакою таких дронів також є політ на низькій висоті, саме тому їх складно виявити силам протиповітряної оборони.

 


«Але вони досить гучні, їх можна почути навіть вночі. Це нагадує звук мотора мопеда чи бензопили. Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони», — пояснила Гуменюк.

Так званий дрон-камікадзе — баражуючий, тобто курсуючий боєприпас. Він призначений для ураження цілей на дальній відстані. Наводиться дрон на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається з пускової платформи, має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Характеристики Shahed 136:

  • дальність польоту — до 2500 км;
  • вага — 200 кг;
  • довжина — 3,5 метри;
  • розмах крил — 2,5 метри;
  • боєголовка — в носовій частині;
  • запуск — зі спеціальної платформи.
«Це дрон, який за заданими координатами летить до цілі, влучає в неї та вибухає. Заявлена відстань до 2500 кілометрів. Насправді вона значно менша, тому що його вага — 200 кілограмів, бойовий заряд — більше 40 кілограмів. Є сумніви, що він може долати таку велику відстань, — розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. — Вони можуть бути  заточені на об'єкти критичної інфраструктури, атомні станції, навіть вражати наше ППО та HIMARS».


Над Кременчуком збили декілька безпілотників «Шахід» 


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Автор: Олеся Данилова
Теги: війна зброя Шахід дрони безпілотники
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