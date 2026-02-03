В «Оселі добра і радості» презентували нейрогру від студентки гуманітарно-технічної академії

Сьогодні в «Оселі добра і радості» кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України» відбулася презентація та тестування нейрогри, яка розвиває когнітивні навички у дітей від трьох до дев’яти років.
Авторка й розробниця гри — Вероніка Вєлькіна, студентка другого курсу Кременчуцької гуманітарно-технічної академії. Дівчина розповіла, що дуже пишається можливістю попрацювати з вихованцями «Оселі».
Вероніка зазначила, що у вихованців «Оселі» дуже високі результати. І, навіть якщо в когось одразу не виходить, з часом все вдається.
У планах у дівчини — удосконалити розробку, перекласти її на інші мови, щоб вона досягла міжнародного рівня.
Прагнення дівчини підтримує голова кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю Андрій Мельник. Він радіє тому, що в нашому місті багато тиалановитих студентів, які також є небайдужими людьми й хочуть працювати з дітьми з інвалідністю.
