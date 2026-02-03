Микола Корецький
Кременчук, Освіта

В «Оселі добра і радості» презентували нейрогру від студентки гуманітарно-технічної академії

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 87

Нейрогра розвиває когнітивні навички у дітей від трьох до дев'яти років

Сьогодні в «Оселі добра і радості» кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України» відбулася презентація та тестування нейрогри, яка розвиває когнітивні навички у дітей від трьох до дев’яти років. 

 Авторка й розробниця гри — Вероніка Вєлькіна, студентка другого курсу Кременчуцької гуманітарно-технічної академії. Дівчина розповіла, що дуже пишається можливістю попрацювати з вихованцями «Оселі».

— Для мене це дуже важливо. Ми обрали саме цей віковий проміжок, тому що це найвища продуктивність розвитку. Тут відбувається така ситуація, що дітки повторюють, грають, розвивають свої когнітивні навички. Їм поки що дуже подобається, все виходить. Я дуже рада, що можу допомогти діткам долучитися до розвитку і хоч якось порадувати їх в такий скрутний час.

Вероніка зазначила, що у вихованців «Оселі» дуже високі результати. І, навіть якщо в когось одразу не виходить, з часом все вдається.

У планах у дівчини — удосконалити розробку, перекласти її на інші мови, щоб вона досягла міжнародного рівня.

Прагнення дівчини підтримує голова кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю Андрій Мельник. Він радіє тому, що в нашому місті багато тиалановитих студентів, які також є небайдужими людьми й хочуть працювати з дітьми з інвалідністю.  

— Вероніка — талановита дівчина. Ми підтримуємо її прагнення й щиро вдячні за те, що обрала нас й наших діток для проведення тестування своєї розробки. Всім дітям дуже подобається і це головне.
Автор: Мирослава Українська
Теги: Оселя добра і радості союз осіб з інвалідністю гуманітарно-технологічна академія
