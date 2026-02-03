Державний борг України у 2025 році перевищив 9 трлн грн — це становить понад 98% від ВВП

В умовах воєнного стану Україна покращення ключові показники державного боргу в умовах його неминучого зростання, зумовленого потребами державного бюджету у сфері безпеки та оборони — середній строк до погашення зріс більш ніж удвічі, а середня вартість позик суттєво знизилась

Державний борг України у 2025 році сягнув 9 трлн грн, або 213 млрд дол., збільшившись за рік на 29,5%. Це становить 98,4% від прогнозного ВВП у 2025 році. При цьому середній строк до погашення зріс більш ніж удвічі, а середня вартість суттєво знизилась. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

У міністерстві зростання державного боргу назвали «об’єктивно неминучим» в умовах воєнного стану, пояснивши це «суттєво підвищеними потребами державного бюджету у сфері безпеки та оборони». Водночас у відомстві заявили, що «Україна забезпечує покращення ключових боргових показників».

— Станом на 31 грудня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 9 042,7 млрд грн (213,3 млрд дол США), що на 29,5% (28,4% в доларовому еквіваленті) більше, ніж на кінець 2024 року . Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн грн (47,3 млрд дол. США) в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів , — повідомили у Мінфіні.

Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2025 році у Мінфіні назвали:

кредити ERA від країн G7 обсягом 37,9 млрд доларів США , які частково обліковуються як державний борг;

фінансування від Європейського Союзу обсягом 12,1 млрд доларів США.

Протягом року заборгованість України за пільговими кредитами ЄС, як зазначили у міністерстві, збільшилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд дол. США). Платежі з погашення за кредитами Ukraine Facility мають пільговий період тривалістю 11-12 років та можуть компенсуватись країнами ЄС. Обслуговування та погашення кредитів ERA здійснюватиметься за рахунок джерел, не пов’язаних із державним бюджетом, зокрема доходів від заморожених російських активів, що не створює додаткового боргового навантаження для України.

Структура державного боргу

— Станом на кінець 2025 року близько 75% державного та гарантованого державою боргу України є зовнішнім, при цьому понад половину цього боргу становлять зобов’язання перед ЄС (близько 40% від усього державного боргу), — повідомили у Мінфіні.

У відомстві зазначили, що фінансування з боку ЄС надається на виключно пільгових умовах. Решта зовнішнього боргу припадає на інші держави-партнери та міжнародні фінансові організації.

— Частка комерційного зовнішнього боргу скорочена до рівня менше 10%. Близько 22% боргового портфеля становить внутрішній державний борг. Ще близько 3% припадає на гарантований державою борг, частка якого послідовно скорочується протягом останніх чотирьох років, — зазначили у міністерстві .

Трансформація держ авного боргу

У Міністерстві фінансів пояснили, що в період з 2021 по 2025 рік Україна здійснила якісну трансформацію державного боргу, покращивши його строкову та вартісну структуру. Так, середньозважений строк до погашення державного боргу за цей період зріс з 6,3 до 13,37 року, тобто більш ніж у 2,1 раза. Строковість зовнішнього державного боргу за цей період збільшилась з 6,3 року до 15,75 року, або у 2,5 раза, що «суттєво знизило ризики рефінансування».

Паралельно, за даними Мінфіну, «відбулося зменшення вартості державного боргу»: його середньозважена вартість знизилась з 7,2% у 2021 році до 4,55% у 2025 році, тобто у 1,6 раза. А вартість зовнішнього державного боргу скоротилася з 4,5% до 1,9%, або більш ніж у 2,3 раза, «завдяки зростанню частки пільгового фінансування від міжнародних партнерів».

— Такі позитивні зміни суттєво знижують ризики рефінансування та підтримують стійкість державних фінансів у середньостроковій перспективі, — зауважили у м ін істерстві .

Як зазначили у Мінфіні, у розрізі кредиторів «левову частку державного та гарантованого державою боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 66%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 22%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 10, інша заборгованість — 2%».

У розрізі валютної структури державного та гарантованого державою боргу вона складає:

євро — 45% ;

дол ари США — 23% ;

гривн я — 21% ;

СПЗ — 8% ;

в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 3%.

Реструктуризація дердавного боргу

За повідомленням Мінфіну, у грудні 2025 року Україна здійснила реструктуризацію державних деривативів (ВВП-варантів) шляхом їх обміну на новий випуск єврооблігацій. Завдяки цій операції Україна повністю прибрала інструменти, що становили суттєвий ризик для стійкості державних фінансів.

За оцінками міністерства, без реструктуризації виплати за ВВП-варантами у 2025-2041 роках могли б сягнути від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання.

За попередніми розрахунками, державний борг України до прогнозного ВВП у 2025 році становить 98,4%.

З детальною інформацією щодо стану державного та гарантованого державою боргу України можна ознайомитись на офіційному сайті Міністерства фінансів України за посиланням.

