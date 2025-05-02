Держборг України зріс на понад 100 мільярдів

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 169 Коментарів: 1

Станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 123,25 млрд гривень, що еквівалентно 171,73 млрд доларів США. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

У березні обсяг боргу зріс:

на 103,48 млрд грн у гривневому еквіваленті,

на 2,64 млрд доларів США — у доларовому.

Причинами збільшення зазвичай є залучення нових кредитів, у тому числі міжнародних, а також коливання валютного курсу.

Нагадаємо, що у лютому держборг зменшився на 48,5 млрд грн.