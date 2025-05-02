Держборг України зріс на понад 100 мільярдів

Станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 123,25 млрд гривень, що еквівалентно 171,73 млрд доларів США. Про це повідомило Міністерство фінансів України.
У березні обсяг боргу зріс:
Причинами збільшення зазвичай є залучення нових кредитів, у тому числі міжнародних, а також коливання валютного курсу.
Нагадаємо, що у лютому держборг зменшився на 48,5 млрд грн.
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