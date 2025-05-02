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Понад 80% ресторанів в Україні порушують заборону на куріння

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 128

 За перший квартал 2025 року Держпродспоживслужба виявила численні порушення антитютюнового законодавства

За результатами 36 позапланових перевірок, проведених спеціалістами Держпродспоживслужби у першому кварталі 2025 року, порушення виявили у 29 випадках — це понад 80% від загальної кількості перевірених закладів. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.

Найпоширеніші порушення:

  • куріння кальянів, тютюнових та електронних виробів у залах ресторанів — 31,4%;
  • відсутність табличок про заборону куріння — 37,3%;
  • реклама тютюнових виробів або стимулювання їх продажу — 27,4%.

Унаслідок порушень до 23 підприємств застосовано фінансові санкції на суму понад 1,1 млн грн. З них понад 650 тис. грн уже сплачено добровільно, ще 3 тис. грн — примусово.

— Ці дані свідчать про системну проблему. Бізнес має усвідомлювати відповідальність за порушення норм, які захищають право людей на чисте повітря. Лише спільними зусиллями ми зможемо створити бездимне середовище, — наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Нагадаємо, що 11 липня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» — зокрема, забороняється продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами

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У кафе, ресторанах та у ліфтах: Держпродспоживслужба назвала місця, де заборонено курити

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: MedikForum
Теги: кальян куріння заборона куріння Держпродспоживслужба
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