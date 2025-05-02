Понад 80% ресторанів в Україні порушують заборону на куріння

За перший квартал 2025 року Держпродспоживслужба виявила численні порушення антитютюнового законодавства
За результатами 36 позапланових перевірок, проведених спеціалістами Держпродспоживслужби у першому кварталі 2025 року, порушення виявили у 29 випадках — це понад 80% від загальної кількості перевірених закладів. Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужби.
Найпоширеніші порушення:
Унаслідок порушень до 23 підприємств застосовано фінансові санкції на суму понад 1,1 млн грн. З них понад 650 тис. грн уже сплачено добровільно, ще 3 тис. грн — примусово.
Нагадаємо, що 11 липня 2024 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну» — зокрема, забороняється продаж цигарок та електронних сигарет з ароматизаторами.
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