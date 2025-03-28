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Державний борг України у лютому зменшився на 48,5 млрд грн, але при цьому збільшився на $90 млн

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 100

 

Станом на 28 лютого 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 019,53 млрд грн, або $169,09 млрд

Державний та гарантований державою борг України у лютому 2025 року зменшився на понад 48 млрд грн — до 7 019 млрд грн. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Станом на 28 лютого 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 019,53 млрд грн, або $169,09 млрд. Протягом лютого 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд грн, водночас у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $0,09 млрд.

Державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 106,73 млрд грн (72,75% загальної суми), або $123,01 млрд, а державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 912,8 млрд грн (27,25%), або $46,08 млрд.

Зазначимо, що державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн — до 7 068 млрд грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що станом на 31 грудня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,98 трлн грн, або $166,1 млрд, а саме: державний та гарантований державою зовнішній борг — 5,05 трлн грн, або $120,1 млрд та державний та гарантований державою внутрішній борг — 1,93 трлн грн, або $46 млрд.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін державний борг борг
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