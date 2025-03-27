Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві влучання у промзону: у деяких районах зникло світло (доповнено)

Вчора, 22:54 Переглядів: 352

 Попередньо є влучання

27 березня, близько 22.17, у Полтаві сталися перебої з електроенергією.

О 22.45 у Полтавській ОВА повідомили, що Полтавська громада під атакою російських БпЛА. Попередньо є влучання. Працює ППО.

Окрім того, коли почалися перебої зі світлом, жителі міста чули звуки вибухів.

Доповнено:

Станом на 23.10, за інформацією облвійськадміністрації, є влучання у промзону у межах містах. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Енергопостачання поступово відновлюється.

Доповнено:

Станом на 23.30 до міських лікарень інформації про постраждалих не надходило.

Доповнено:

Станом на 00.25, є інформація про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади. Інформації про постраждалих наразі не надходило. ДСНС працює над усуненням наслідків атаки.

Доповнено:

Оперативні служби міської ради фіксують наслідки ворожої атаки. Є пошкодження житлових будинків.

Постраждалих немає.

Тих, чия оселя зазнала пошкоджень, просять повідомте до гарячої лінії міської ради 1580:

  • 0671581580
  • 0662865887.

Тривогу в Полтаві оголосили ще о 18.55 і тривала вона до 1.23.


ПО ТЕМІ:

Внаслідок атаки РФ на Полтавщині постраждали двоє людей

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава вибухи дрони ППО
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх