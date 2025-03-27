У Полтаві влучання у промзону: у деяких районах зникло світло (доповнено)

Вчора, 22:54 Переглядів: 352

27 березня, близько 22.17, у Полтаві сталися перебої з електроенергією.

О 22.45 у Полтавській ОВА повідомили, що Полтавська громада під атакою російських БпЛА. Попередньо є влучання. Працює ППО.

Окрім того, коли почалися перебої зі світлом, жителі міста чули звуки вибухів.

Доповнено: Станом на 23.10, за інформацією облвійськадміністрації, є влучання у промзону у межах містах. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Енергопостачання поступово відновлюється. Доповнено: Станом на 23.30 до міських лікарень інформації про постраждалих не надходило. Доповнено: Станом на 00.25, є інформація про пошкодження складських приміщень одного з підприємств у межах Полтавської громади. Інформації про постраждалих наразі не надходило. ДСНС працює над усуненням наслідків атаки. Доповнено: Оперативні служби міської ради фіксують наслідки ворожої атаки. Є пошкодження житлових будинків. Постраждалих немає. Тих, чия оселя зазнала пошкоджень, просять повідомте до гарячої лінії міської ради 1580: 0671581580

0662865887. Тривогу в Полтаві оголосили ще о 18.55 і тривала вона до 1.23.