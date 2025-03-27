Молоко та пальне дешевшають, а от овочі та цукор — навпаки: моніторинг цін

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Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 27 березня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

Минулого тижня у районі знову зросла ціна на яйця. Дещо здорожчало також цурок і деякі овочі. А от вартість молока та пального для автомобілів знизилася.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, за минулий тиждень

подорожчали:

цибуля — на 0,76 грн за 1 кг;

яйця — на 1,00 грн за 10 штук;

буряк — на 1,24 за 1 кг;

цукор — на 1,50 грн за 1 кг.

подешевшали:

молоко — на 0,25 грн за 1 л;

дизельне пальне — на 1,00 грн за 1 л;

газ скраплений для автомобілів — на 0,65 грн за 1 л.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, тижнем раніше спостерігалося підвищення цін на м'ясо, яйця та овочі.