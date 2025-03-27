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Річна зарплата директора комунального телебачення Кременчука зменшилась: дані з декларацій

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 111

У 2023 році річний розмір зарплати був на понад 250 тисяч гривень більше — це понад 1,1 млн грн

За 2024 рік директор комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія» Сергій Перепелятник отримав 852 тис. 64 грн. У 2023 році річний розмір зарплати був на понад 250 тисяч гривень більше — це понад 1,1 млн грн. Про це стало відомо з декларацій директора КП «КТРК» про доходи і майно. 

Додамо, що з 2021 по 2023 роки річний заробіток Сергія Перепелятника на посаді очільника комунального телебачення зростав — у порівнянні з 2022 заробітна плата керівника підприємства у 2023 році зросла на понад 270 тисяч гривень, у порівняні з 2021 роком — майже на пів мільйона гривень (473 тис. 594 грн).

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Автор: Телеграф
Теги: декларація КТРК медіа
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