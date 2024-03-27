Директор кременчуцького комунального телебачення отримав річну зарплату у понад 1,1 млн грн

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 449 Коментарів: 1

Директор комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія» Сергій Перепелятник у 2023 році заробив понад 1,1 млн гривень. У порівнянні з 2022 роком заробітна плата керівника підприємства зросла на понад 270 тисяч гривень, у порівняні з 2021 роком — майже на пів мільйона гривень (473 тис. 594 грн). Про це стало відомо з оприлюднених декларацій про доходи Сергія Перепелятника за 2021, 2022 та 2023 роки.

У середньому щомісячно директор підприємства отримував понад 90 тисяч гривень. Додамо, що заробітна плата міського голови Кременчука Віталія Малецького у 2022 році склала 1 млн 107 тис. 918 гривень.

Нагадаємо, у 2024 році на діяльність КТРК з місцевого бюджету виділили майже 22 млн гривень.