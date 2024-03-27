Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Директор кременчуцького комунального телебачення отримав річну зарплату у понад 1,1 млн грн

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 449 Коментарів: 1

У середньому щомісячно директор підприємства отримував понад 90 тисяч гривень

Директор комунального підприємства «Кременчуцька телерадіокомпанія» Сергій Перепелятник у 2023 році заробив понад 1,1 млн гривень. У порівнянні з 2022 роком заробітна плата керівника підприємства зросла на понад 270 тисяч гривень, у порівняні з 2021 роком — майже на пів мільйона гривень (473 тис. 594 грн). Про це стало відомо з оприлюднених декларацій про доходи Сергія Перепелятника за 2021, 2022 та 2023 роки.

У середньому щомісячно директор підприємства отримував понад 90 тисяч гривень. Додамо, що заробітна плата міського голови Кременчука Віталія Малецького у 2022 році склала 1 млн 107 тис. 918 гривень.

Нагадаємо, у 2024 році на діяльність КТРК з місцевого бюджету виділили майже 22 млн гривень.

ПО ТЕМІ:

Для Кременчуцької телерадіокомпанії планують закупити бензину та дизеля майже на 600 тисяч гривень
«Кременчуцький Телеграф» порахував, скільки військових можна одягнути у зимову форму за гроші виділені на комунальне телебачення

0
Автор: ТелеграфЪ
Теги: КТРК медіа декларація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

158
Маэстро:
Сьогодні, 17:36

Це гроші платників податків Кременчуцької громади. Це наші з вами гроші. Але всім пох...


6 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх